Inter, impara da loro! I nerazzurri che hanno già battuto Guardiola

Superare questo Manchester City è un’impresa. Ma lo è anche battere Pep Guardiola, uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Non sono così tanti ad averlo sconfitto, alcuni di questi però militano proprio nell’Inter. Lukaku, Dzeko e Mkhitaryan, il terzetto nerazzurro che è riuscito a portare a termine una missione quasi impossibile. Come ricorda Il Corriere dello Sport, i successi sono stati in numero decisamente ridotto rispetto alle cadute, ma si tratta comunque di un segnale: anche i pronostici apparentemente più scontati possono essere ribaltati.

LUKAKU – Lo insegna il curriculum di Big Rom. Le vittorie del belga contro lo spagnolo, infatti, sono arrivate quando vestiva la maglia dell’Everton, non certo uno squadrone. A maggior ragione se confrontato con le corazzate allenate da Pep. Nonostante il totale vada a discapito di Lukaku (sei ko e un pareggio), ci sono ben tre trionfi a suo favore. Il ricordo più dolce del numero 90 risale senza dubbio al 2017, quando i Toffees si imposero 4-0 (con il gol dell’1-0 firmato proprio da lui).

MICKY E DZEKO – Anche qui il il bilancio è negativo, ma le vittorie non sono comunque mancate. Il centrocampista ha incassato addirittura undici sconfitte contro i tre successi, però con due reti realizzate alle squadre allenate da Guardiola. L’impresa all’armeno è riuscita solo quando giocava al Borussia Dortmund e Pep allenava il Bayern Monaco, mentre non c’è stata storia quando l’ha affrontato da tecnico di Barcellona e City. Dzeko invece può vantare una trionfo (e un gol) in tre incontri disputati: una media discreta, che fa sperare il popolo nerazzurro.