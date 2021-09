Dal recupero di Bastoni all’infortunio di Bale: le notizie più importanti di giornata

Le notizie nerazzurre più importanti della giornata

Alessio Murgida

L'attesa sta per finire. Siamo a sole 48 ore dall'esordio in Champions League dell'Inter. E che esordio: contro il Real Madrid a San Siro. Oggi i blancos hanno diramato la lista convocati per il match di mercoledì sera e ci sono alcuni spunti interessanti. Questo e non solo, nel nostro consueto articolo riassuntivo delle notizie più importanti della giornata.

BASTONI OK - Il difensore centrale ha svolto oggi gli esami strumentali per capire meglio il problema che si porta dietro dalla Nazional: esito negativo, per fortuna. Questo vuol dire che Bastoni sarà disponibile per il Real Madrid. Ci sarà da capire se mister Inzaghi vorrà schierarlo in campo dal 1' o se si affiderà nuovamente a Dimarco come "braccetto" di sinistra, proprio come fatto contro la Samp. L'ex Verona era uscito anzitempo dal campo contro i doriani ma, come anticipato dal tecnico piacentino nel post-partita, si trattava semplicemente di crampi ed è quindi arruolabile al 100%.

BALE OUT - Il quotidiano spagnolo AS ha riportato una notizia che farà comodo ai nerazzurri per mercoledì sera: Gareth Bale non ci sarà, e rischia anche di saltare il prossimo turno di Champions. Il gallese ha subito una lesione ai flessori della coscia destra, sempre secondo AS. L'ex Tottenham è stato una delle pedine fondamentali del Real di Ancelotti finora, giocando tutte le partite da titolari quando era disponibile. I Galacticos, inoltre, hanno comunicato la lista convocati per San Siro e c'è un altra esclusione eccellente: nemmeno Toni Kross infatti sarà della partita. Due giocatori importanti, senza dubbio, ma Ancelotti avrà diverse carte da giocarsi: a partire dal nuovo arrivato Camavinga che ha subito segnato all'esordio contro il Celta Vigo nello scorso turno della Liga.

LE CONDIZIONI DI SENSI - Ennesimo episodio sfortunato per il centrocampista nerazzurro. Il problema al ginocchio, accusato da Sensi 10' dopo essere entrato in campo contro la Samp, è stato confermato dall'Inter: l'esame strumentale ha infatti evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Verrà rivalutato settimana prossima. Meno grave del previsto ma sicuramente salterà le prossime quattro partite. Una perdita grave per l'Inter a centrocampo, proprio ora che il calendario comincia a essere complicato. La redazione di PassioneInterha voluto approfondire la questione degli infortuni di Sensi, potete quindi trovare il nostro articolo qui.