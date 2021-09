CdS – Inter, Sensi rischia un mese di stop. Bastoni prova a stringere i denti

Simone Inzaghi potrebbe recuperare il centrocampista nerazzurro a metà ottobre

Potrebbe durare circa un mese l'assenza per infortunio dai campi di gioco per Stefano Sensi, incappato nell'ennesimo stop delle ultime tre stagioni. Come confermato dagli esami strumentali effettuati ieri mattina, il centrocampista dell' Inter ha sofferto la distrazione del legamento mediale collaterale del ginocchio destro. Una tipologia di infortunio con tempi di recupero non lunghissimi, anche se secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport potrebbero essere necessari circa 30 giorni per il pieno recupero dell'ex Sassuolo.

E' andata certamente meglio ad Alessandro Bastoni, il quale dagli esami non ha riportato alcun problema nonostante il fastidio percepito negli ultimi allenamenti svolti ad Appiano Gentile dopo il rientro dalla Nazionale. In questo caso Simone Inzaghi dovrebbe riavere con ogni probabilità il difensore centrale a disposizione per l'esordio stagionale in Champions League di domani sera contro il Real Madrid, ma è ancora presto per dire se riuscirà ad averlo dal primo minuto o meno. Qualora non dovesse farcela, uno tra Dimarco e D'Ambrosio potrebbe prendere il suo posto al fianco di Skriniar e de Vrij.