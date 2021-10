Dallo stadio a Inter-Juventus: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Day-after dolcissimo quello di Inter-Sheriff. 3-1 e i primi punti in Champions League per arrivare al derby d'Italia (domenica, ore 20.45 a San Siro) nel migliore dei modi. Parleremo della partita contro la Juventus ma non solo: ci sono delle novità per il progetto del nuovo stadio. Tutte le notizie dell'Inter delle ultime 24 ore, come di consueto, riassunte nell'articolo di riepilogo della redazione di PassioneInter.

SALA SULLO STADIO - Finalmente ci siamo: la questione stadio sembra essere avviata ad una soluzione. Il sindaco di Milano Beppe Sala infatti, a margine di una conferenza stampa, ha dichiarato: "Credo che settimana prossima incontrerò Inter e Milan e ripartiremo con il dialogo".

"Ora bisogna sbrigarsi. E’ un tema delicato ed era giusto aspettare che fosse eletta la nuova maggioranza in consiglio comunale per decidere. Ma adesso è tempo di parlarne con calma, abbandonare le divergenze anche interne al centrosinistra e - ha sottolineato Sala - decidere in tempi brevi". Il sindaco ha poi ricordato come "il progetto di Milan e Inter sia più ampio e coinvolga il quartiere nella sua totalità. Prima di esprimere una posizione, va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere".

VIDAL VS BONUCCI - Intervistato da Sport Mediaset, Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, ha parlato in vista della sfida di domenica prossima contro la Juventus e ha in parte polemizzato con delle affermazioni fatte da Leonardo Bonucci, difensore bianconero, a proposito dei nerazzurri. Le parole del cileno: "Spero di essere pronto per domenica e per tutto l'anno. Bonucci ha detto che l'Inter ha vinto lo scudetto per demeriti della Juve? Ah ah ah, rido. Hanno la possibilità di avere la rivincita: vediamo in campo chi è il più forte quest'anno".

RINNOVO BROZOVIC - Dopo essere stato premiato come Man of the Match di Inter-Sheriff, il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha risposto così a una domanda di Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, che gli ha chiesto notizie sul rinnovo: "Vediamo nei prossimi giorni".

Lo stesso ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha confermato questa linea ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League: "Rinnovo Brozovic? Non rappresenta un problema. All'Inter devono rimanere i giocatori che sono contenti di restare, così come ha manifestato Brozovic a noi. Anche Lautaro e Barella. Nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci per il rinnovo di Brozovic".