Chi è Cesare Casadei, centrocampista della Primavera protagonista in Youth League

Il classe 2003 è stato protagonista contro i pari età dello Sheriff

Ha fatto volare l' Inter Primavera di Christian Chivu nel 2-1 rifilato ai pari età dello Sheriff Tiraspol nell'ultimo turno di Youth League , è un perno fisso della squadra nelle partite di campionato e ora si sta pure attirando le attenzioni di alcuni club che lo vorrebbero in prestito (tra gli altri, Crotone e Parma ): Cesare Casadei - centrocampista classe 2003 delle giovanili nerazzurre - è una delle ultime punte di diamante della cantera interista a essersi messo in lista d'attesa per un futuro ricco di soddisfazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Centrocampista con uno spiccato senso del gol (come testimoniano le numerose reti messe a segno in campionato e in Youth League), Casadei nasce calcisticamente come centrocampista centrale, ma è in grado di giocare anche nelle posizioni di mezzala in un centrocampo a tre o di centrale in una mediana a due, zone del campo in cui viene schierato non di rado. All'occorrenza può essere spostato anche sulla trequarti o sulla zona destra del campo. Giocatore completo, può vantare un buon apporto di doti sia tecniche che fisiche.