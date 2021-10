MVP Passione Inter – Dzeko balza sul podio, Perisic scala posizioni

L'attaccante bosniaco è stato eletto come migliore in campo per la sfida contro lo Sheriff

Alessio Murgida

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI), sul nostro sito e sul nostro canale YouTube un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Inevitabile che sia lui, re della scorsa notte di Champions League: Edin Dzeko. Il bosniaco conquista così 5 punti e scalza Brozovic al terzo posto. Punti (3) anche per Perisic che nelle ultime partite si è reso assoluto protagonista dei nerazzurri. Primo match dal 1' e primo punto per Arturo Vidal autore della rete del sorpasso (2-1) sullo Sheriff. Barella resta però ancora irraggiungibile.

1. Nicolò Barella - 22 punti

2. Milan Skriniar - 13 punti

3. Edin Dzeko - 12 punti

4. Marcelo Brozovic - 11 punti

5. Samir Handanovic - 8 punti

6. Joaquin Correa - 6 punti

7. Ivan Perisic - 5 punti

8. Lautaro Martinez - 5 punti

9. Hakan Calhanoglu - 5 punti

10. Denzel Dumfries - 5 punti

11. Federico Dimarco - 3 punti

12. Matteo Darmian - 3 punti

13. Arturo Vidal - 1 punto