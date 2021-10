VIDEO – Post Inter-Sheriff, Brozovic, verso Inter-Juventus – INTER NEWS

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 su Passione Inter

Torna puntuale l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter per approfondire tutti i temi della giornata nerazzurra. Gli argomenti caldi di oggi saranno i commenti e le voci del day after di Inter-Sheriff e l'avvicinamento all'impegno di domenica contro la Juventus in campionato. Spazio poi anche al capitolo rinnovi, dove a tenere maggiormente banco è la situazione di Brozovic, a oggi ancora piuttosto in bilico. Seguici e commenta con noi le notizie del giorno!