Da Empoli-Inter a Dumfries: le notizie più importanti di oggi

Le notizie nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

É già giorno di vigilia per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri affronteranno l'Empoli domani sera alle ore 20.45. La squadra è già partita e passerà la notte a Coverciano. La redazione di PassioneInter, come di consueto, vi aggiorna con tutte le notizie delle ultime 24 ore.

LA PROBABILE FORMAZIONE - Mister Inzaghi potrebbe optare per un ampio turnover in vista delle sfide contro Udinese, Sheriff e Milan. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, potrebbero rivedersi dal 1' calciatori come Ranocchia, Vecino e Sanchez, in cambio di de Vrij, Calhanoglu e Dzeko. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Inter:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

FIDUCIA PER LO STADIO - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato - a margine della presentazione della nuova edizione di Book City - dell'incontro di ieri tra il Comune di Milano e Inter e Milan sul progetto di realizzazione del nuovo stadio: "É andato bene e secondo me c'è una possibilità di apertura, di trovare una mediazione. Credo che ci rivedremo già in settimana, io penso si possa fare".

HABEMUS SUPERCOPPA - Finalmente il braccio di ferro di Inter e Juve con la Lega sta per terminare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, le parti sarebbero orami vicine ad un accordo e presto ci sarà l'annuncio ufficiale per data e location. Salvo cambi di rotta dell'ultimo minuto, il trofeo si giocherà il 5 gennaio a San Siro. La Supercoppa tornerà in Arabia Saudita probabilmente dalla stagione 2022/2023. Già in settimana dovrebbe esserci l'ufficialità.

GIÀ IN DISCUSSIONE? - Lo scarso rendimento di Denzel Dumfries, dopo l'esordio da titolare positivo contro il Bologna, sta costringendo l'Inter a fare delle riflessioni. Ecco perché nel mercato invernale Beppe Marotta potrebbe già correre ai ripari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente sta valutando una mossa simile a quella di gennaio 2020 quando, dopo il fallimento dell'investimento Lazaro, portò a Milano "l'usato sicuro" Ashley Young. Gli indiziati, quest'anno, sarebbero Nandez oppure Bereszynski. Ma sembra davvero presto per fare dei giudizi definitivi sull'olandese.