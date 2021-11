Dagli aggiornamenti su Dzeko alle voci su Sanchez: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Molte notizie sul mercato, piccoli aggiornamenti sulle condizioni di Dzeko. Come di consueto, la redazione di PassioneInter vi tiene aggiornati con il riepilogo delle notizie più importanti delle ultime 24 ore in casa Inter.

LE CONDIZIONI DI DZEKO - Come sappiamo, nelle scorse, gli esami a cui si è sottoposto Dzeko hanno evidenziato un risentimento muscolare. Nonostante questo, la Nazionale bosniaca sembra non volersi privare del nerazzurro. Queste le parole Elvir Rahimic, assistente del ct bosniaco Ivajlo Petev, in conferenza stampa: "Abbiamo letto le dichiarazioni di Inzaghi. Lui vorrebbe che non rischiassimo Dzeko per queste sue partite. Sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, di sicuro giocherà. Per ora c’è ancora la possibilità che giochi".

SANCHEZ - Il centravanti cileno è richiesto da mezza Europa secondo le ultime notizie arrivate dal Cile, dove in questo momento si trova il calciatore nel ritiro con la propria selezione. Secondo quanto riferito ad esempio da La Tercera, in Spagna il Cholo Simeone lo vedrebbe come un'alternativa di livello per rinforzare l'attacco dell'Atletico Madrid. Ma questo non è tutto, perché secondo il quotidiano cileno vi sarebbe anche Xavi interessato al Niño Maravilla ora che è sbarcato ufficialmente sulla panchina del Barcellona. Da non escludere, infine, anche il Marsiglia di Jorge Sampaoli nella lista dei club interessati

TENTAZIONE RASP - Tra l'Inter e Rasp l'attrazione sta crescendo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta starebbe lavorando per anticipare il colpo a gennaio. Il giovane attaccante sta faticando in questo inizio di stagione. Potrebbe nascere un dialogo per un prestito iniziale e con l'inserimento nell'affare di qualche giovane. Non è un mistero che Mulattieri (in prestito al Crotone), Agoume, Satriano e Pirola siano oggetti desiderati dalla squadra di Dionisi. La condizione necessaria, però, per questa operazione è un addio anticipato di Alexis Sanchez.