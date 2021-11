L’Inter vuole trasparenza: ultimatum per il rinnovo di Brozovic

Il club ormai ha deciso la linea da seguire

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe comunque intensificando gli sforzi per rinnovare il contratto in scadenza di Brozovic il prima possibile. L'operazione infatti non può andare per le lunghe, soprattutto visto che da fine gennaio il giocatore sarà libero di trattare con altri club. E l'Inter non vuole situazioni ambigue: siamo al dentro o fuori. I nerazzurri infatti ne hanno abbastanza dei continui rinvii e tentennamenti, o si rinnova o ci si dice addio con chiarezza. Anche perché ogni giorno che passa, l'affare si complica ulteriormente. Ecco perché Marotta e Ausilio vogliono trasparenza: se nei prossimi due mesi non ci sarà la firma, allora è quasi impossibile che ci si accorderà più in là. Ormai siamo all'ultimatum e l'ultima spiaggia potrebbe arrivare prima di Natale.