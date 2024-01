Arnautovic e Sanchez hanno stabilito un primato (negativo)

La prova disastrosa di Marko Arnautovic e quella abulica di Alexis Sanchez nei pochi minuti disputati continuano a far preoccupare il mondo nerazzurro per la mancanza di alternative valide agli attaccanti titolari.

Un timore che purtroppo è supportato anche dai numeri. Fra le big del nostro campionato, nessuna ha delle riserve offensive così poco producenti: Arnautovic e Sanchez hanno messo insieme soltanto 1 gol in tutto il campionato, quello dell’austriaco a Genova dello scorso 29 dicembre.

Vero che il numero 8 ha segnato anche in Champions League a Lisbona e che il cileno ha messo la firma per due volte in Europa, ma la situazione in Serie A è molto preoccupante. Chissà che allora l’Inter non decida di tornare sul mercato per un attaccante.