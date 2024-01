L’Inter può fare il colpo in attacco. Gazzetta: “Due condizioni per l’arrivo”

La più grande necessità dell’Inter, con il calciomercato di gennaio aperto fino al 31, sarebbe quella di ingaggiare un attaccante. I numeri horror di Sanchez e Arnautovic, infatti, non possono passare inosservati. Il problema è che i nerazzurri, avendo già acquistato Buchanan, non dispongono di budget per un nuovo colpo in attacco.

E allora la punta può arrivare, secondo La Gazzetta dello Sport, solo a due condizioni. La prima risponde all’uscita di un elemento nel reparto offensivo e gli occhi sono puntati su Alexis Sanchez, che però non ha dato segnali di addio a gennaio nonostante le offerte gli siano state recapitate. La seconda è che il nuovo arrivo non gravi sulle casse di Viale della Liberazione: un prestito, dunque, o un (molto difficile a gennaio) colpo a zero.