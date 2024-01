Il calo fisico dell’Inter? C’è un motivo

L’Inter dà la netta impressione di essere fisicamente in calo. Si è visto contro Lecce, Genoa e Verona: una vittoria senza brillare, un pareggio brutto (per la prestazione, più che per il risultato) e un successo folle arrivato in un finale thrilling.

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, non c’è (solo) la stanchezza dei numerosi impegni vissuti da inizio stagione alla base della flessione fisica dei nerazzurri. Si tratta, infatti, di qualcosa di “programmato“.

Simone Inzaghi, per la prima volta dopo mesi, sta sfruttando settimane piene di allenamento prima delle partite, senza impegni di coppe. Per questo motivo, ha deciso di far svolgere ai suoi un piccolo richiamo di preparazione atletica ed è dunque normale che le gambe risultino un po’ pesanti. L’obiettivo è quello di ritrovare brillantezza per il prosieguo della stagione, in modo da essere performanti a lungo termine.

Gli impegni, d’altronde, sono tantissimi: dopo il Monza, ecco il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa, prima di una serie di big match in Serie A (Fiorentina, Juventus, Roma) e del ritorno della Champions League il 20 febbraio.