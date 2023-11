Qui Appiano: le ultime sulle condizioni di Cuadrado e Bastoni

Terzo e ultimo giorno concesso da Simone Inzaghi ai calciatori non partiti per le rispettive nazionali: da domani si mette nel mirino Juventus-Inter. Tuttavia, nella giornata di oggi Appiano Gentile non era deserta.

Alla Pinetina, infatti, erano presenti Juan Cuadrado e Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda il colombiano, si tratta di giorni decisivi: allo staff medico ha detto di sentirsi meglio e, se dovesse riaggregarsi al gruppo nei prossimi giorni, potrebbe tornare tra i convocati proprio per la sfida contro la sua ex squadra.

Il difensore azzurro, invece, ha svolto fisioterapia e domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire l’entità del risentimento al polpaccio destro. Bisogna comunque considerarlo fuori causa per la partita dello Stadium, ma la giornata di martedì sarà decisiva per capire il numero di partite che salterà. La speranza di Inzaghi è di recuperarlo per la trasferta di Napoli di domenica 3 dicembre, che arriva dopo quelle di Torino (domenica 26) e Lisbona (mercoledì 29).