Inter in difficoltà economica? La Juve NON sta meglio: tutti i dati che lo dimostrano

Lo sappiamo tutti: da tre anni e mezzo, l’Inter è in difficoltà economica. La pandemia ha bloccato il piano d’espansione previsto da Suning per il club nerazzurro, imponendo il regime di autofinanziamento in vigore ancora oggi.

Spesso, i tifosi nerazzurri si sono ritrovati a confrontare la proprietà cinese (e i costanti paletti) con quella della Juventus, specialmente di fronte ad acquisti esosi come Chiesa, Vlahovic o Bremer. Tuttavia, i dati riportati oggi da La Gazzetta dello Sport evidenziano come i bianconeri non stiano affatto meglio. O meglio, possono contare su un “paracadute” che puntualmente rimedia ai recenti azzardi (poi falliti) di Andrea Agnelli e dai vari dirigenti che si sono susseguiti a Torino. Procediamo a un rapido confronto.