La domenica tempestosa post-sconfitta contro la Fiorentina porta un paio di timide buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi.

Nell’allenamento mattutino, diviso in gruppi come di consueto il giorno dopo la partita, Federico Dimarco è tornato a lavorare con discreta intensità mettendo nel mirino il rientro tra i convocati per la gara di martedì contro la Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia. Skriniar, invece, ha corso in campo e la sensazione oggi è che possa tornare a disposizione contro la Salernitana venerdì o a Lisbona col Benfica. Per Calhanoglu, invece, solo terapie.