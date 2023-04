Finale di Champions League e quarto posto, come minimo, in campionato: solo con questi due risultati Simone Inzaghi potrebbe salvare la sua panchina nerazzurra.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, analizzando la posizione del tecnico interista che rischia seriamente l’esonero nelle prossime tre gare, e proiettandosi anche alla prossima stagione con quattro ipotesi di alto profilo come alternative all’ex allenatore della lazio.

Il grande favorito per guidare i nerazzurri, si legge, è Roberto De Zerbi, sotto contratto con il Brighton a cui andrebbe pagata una penale per liberarlo. L’ex Sassuolo e Shakhtar sarebbe il preferito di Marotta, Ausilio (che lo aveva contattato anche per il dopo-Conte) e Baccin. Occhio però anche alla concorrenza di Tottenham e Roma, ma non solo.

Sul tavolo, poi, le ipotesi Thiago Motta che il Bologna sta provando a blindare, mentre il ritorno di Conte appare complesso e l’allenatore dovrebbe accettare un’Inter con meno possibilità di investimento rispetto a quella che lo convinse a firmare la prima volta. E poi ci sarebbe l’opzione Simeone, scrive La Gazzetta, ma solo se risolverà il contratto con l’Atletico Madrid e accetterà uno stipendio decisamente inferiore a quello attuale.