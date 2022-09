Ottimismo Inter, Lukaku e Calhanoglu verso il recupero: l’indizio social

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni

Procede spedito il recupero degli infortunati in casa Inter. Nonostante lo stop di Alex Cordaz annunciato pochi minuti fa dal club nerazzurro, finalmente buone notizie per Simone Inzaghi che sta per ritrovare due titolarissimi. Al rientro dalla sosta, infatti, l'allenatore nerazzurro potrà contare su Romelu Lukaku, fuori da fine agosto per una distrazione dei flessori della coscia sinistra. L'assenza del centravanti belga, rientrato in estate dopo l'annata trascorsa al Chelsea, ha inciso parecchio nelle dinamiche del gioco nerazzurro.