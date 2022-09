Zhang a pranzo con dirigenza e Inzaghi: l’esito del confronto

Rientrato a Milano con un giorno d'anticipo rispetto alle previsioni, Steven Zhang non ha perso tempo ed ha subito fissato quest'oggi un incontro a pranzo con la dirigenza nerazzurra al gran completo e Simone Inzaghi. Il presidente dell' Inter ha voluto esprimere la sua fiducia nei confronti dell'operato del tecnico, nonostante il momento negativo vissuto dal club nerazzurro nelle ultime settimane. Il numero uno del club interista non ha preso in considerazione l'ipotesi di un esonero, decidendo di andare avanti con totale convinzione con il tecnico piacentino.

Come riportato da calciomercato.com, al pranzo con l'allenatore questo pomeriggio farà seguito una riunione tra i soli dirigenti e Simone Inzaghi, alla quale non prenderà parte Steven Zhang. Un vertice fissato nelle ore successive alla sconfitta contro l'Udinese che Ausilio e Marotta attendevano impazienti. Anche per i due direttori il lavoro dell'allenatore non va messo in discussione, ma allo stesso tempo al rientro dalla sosta si aspettano una scossa positiva per aggiustare un inizio complicato. Nei prossimi giorni, invece, verrà ascoltato anche il parere dei leader dello spogliatoio per comprendere le ragioni dell'improvviso calo mentale avuto.