Inter, nuovo infortunio per Inzaghi: il comunicato ufficiale

Brutte notizie per Simone Inzaghi alla ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri ad Appiano Gentile dopo i due giorni di vacanza concessi ai suoi calciatori. Come annunciato pochi istanti fa dal club nerazzurro, infatti, l'allenatore perderà per qualche settimana uno dei suoi calciatori per infortunio. Si tratta di Alex Cordaz, fermato da un problema accusato al ginocchio sinistro che lo terrà per qualche tempo lontano dai campi di gioco.