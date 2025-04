Inter macchina da gol: nel mirino il record di Mourinho

Domani l’Inter scende in campo a San Siro per ospitare il Cagliari di Davide Nicola. Esattamente come la scorsa settimana a Parma, i nerazzurri si troveranno di fronte una formazione in lotta per la salvezza che darà il tutto per tutto ai ragazzi di Simone Inzaghi desiderosi di punti per la corsa Scudetto nonostante i molti impegni.

Come analizzato oggi dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avranno un altro obiettivo importante ovvero quello di restare in scia di uno speciale record dell’Inter di José Mourinho. Si tratta del numero di gara interne in cui la squadra riesce ad andare in gol consecutivamente in Serie A.

Attualmente l’Inter di Inzaghi segna da 37 partite di fila a San Siro in campionato e si tratta della seconda striscia più lunga in Europa: meglio ha fatto solo il Lille con 39 gare in casa da almeno un gol all’attivo in Ligue 1. L’ultima volta che i nerazzurri non hanno fatto gol al Meazza risale alla sconfitta per 0-1 in casa contro il Monza del 15 aprile 2023, ovvero due anni fa quasi esatti.

Il record della storia dell’Inter per numero di partite consecutive in gol in casa risale all’epoca di Roberto Mancini e José Mourinho: tra agosto 2005 e ottobre 2008 i nerazzurri segnarono almeno un gol per 60 partite di fila prima di un pareggio per 0-0 contro il Genoa, manca ancora quindi parecchia strada da fare.