Inter ricoperta d’oro: “290 milioni in una sola stagione”

Con il successo ottenuto a Monaco di Baviera, l’Inter si è garantita un buon vantaggio in vista del ritorno contro il Bayern in programma a San Siro il prossimo mercoledì 16 aprile. L’obiettivo della formazione di Simone Inzaghi è quello di rimanere in gioco in tutte le competizioni e di poter coltivare sino agli ultimi metri della stagione il sogno Triplete.

Un traguardo tagliato una sola volta nella storia dai nerazzurri nel 2010, peraltro unico club italiano ad esserci mai riuscito. A spingere le speranze dell’Inter, oltre all’incredibile soddisfazione di riuscire a vincere tutto, è la possibilità di metter mano ad una cifra folle derivante dai premi sanciti per la vittoria di ogni competizione.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, “se l’Inter dovesse riuscire nell’impresa, entrerebbero nelle casse della società, solo di premi da Lega Serie A e Uefa qualcosa come 164.3 milioni, 171.2 con la finale di Supercoppa italiana di gennaio”. Aggiungendo altri 4 milioni da un’eventuale partecipazione alla Supercoppa Europea e ipotizzando un percorso trionfale anche al Mondiale per Club, in una sola stagione l’Inter andrebbe ad incassare 290,2 milioni di euro di soli premi.