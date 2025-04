Svelata l’offerta dell’Inter per mettere KO il Bayern Monaco

Il duello tra Inter e Bayern Monaco si è aperto lo scorso martedì con un successo di misura per 1-2 da parte dei nerazzurri in trasferta. Una qualificazione che verrà decisa nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma il prossimo mercoledì 16 aprile alle 21.00 a San Siro.

La battaglia tra i due club, però, potrebbe accendersi non solo in campo, ma anche sul terreno sempre fertile del calciomercato. Le due società condividono da qualche settimana un obiettivo in entrata sulle rispettive agende e sono pronte a sfidarsi per avere la meglio.

Il profilo in questione è quello di Luis Henrique, esterno di grande talento di proprietà del Marsiglia. Sul brasiliano, individuato come vice Dumfries, l’Inter pare essere leggermente in vantaggio sui bavaresi. Il club nerazzurro ha già intrattenuto diversi contatti con il suo entourage e, stando a quanto riportato da Footmercato, avrebbe già formulato un’offerta ufficiale.

Secondo il portale francese, l’Inter avrebbe proposto una parte fissa da 24 milioni di euro, più altri 4 milioni sotto forma di bonus. Un’offerta che si avvicina ulteriormente alla valutazione iniziale da 35 milioni di euro fatta dal Marsiglia e che lascia ben sperare dalle parti di Viale della Liberazione. Il club nerazzurro vorrebbe definire quanto prima l’affare così da avere Luis Henrique a disposizione per il prossimo Mondiale per Club.