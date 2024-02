Sommer non parte per Lecce: le ultime

La sindrome influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni terrà fuori Yann Sommer per Lecce-Inter. Il portiere svizzero, infatti, negli ultimi giorni non si è allenato e Simone Inzaghi ha sciolto oggi le riserve, decidendo di non far partire l’ex Bayern per la Puglia in modo da consentirgli un pieno recupero verso la sfida di mercoledì a San Siro contro l’Atalanta.

Al posto di Sommer giocherà Emil Audero, alla terza presenza stagionale dopo Benfica-Inter in Champions League (29 novembre) e Inter-Bologna in Coppa Italia (20 dicembre). Per il portiere di proprietà della Sampdoria, quindi, si tratterà dell’esordio in Serie A con la maglia nerazzurra.