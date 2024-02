Lecce-Inter, altra assenza pesante in vista per Inzaghi

Continuano ad accavallarsi i problemi fisici fra i nerazzurri in vista di Lecce-Inter, gara valida per la 26a giornata di Serie A in programma domani pomeriggio (ore 18).

Dopo la defezione in porta, Simone Inzaghi con tutta probabilità si troverà a fronteggiare un’altra assenza pesante: quella di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, apparso appannato già in Champions League contro l’Atletico Madrid, non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina al Via del Mare.

Il posto del numero 20 nella formazione titolare verrà preso dalla sua riserva, ovvero Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese giocherà la seconda partita da titolare in Serie A – dopo quella contro la Fiorentina di fine gennaio – e la quarta in assoluto nella stagione 2023-24, viste le presenze dal 1′ contro Benfica in Champions League e Bologna in Coppa Italia.