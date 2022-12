GdS – Il ‘nodo’ sponsor tormenta l’Inter: ecco 4 diverse soluzioni

Il tema sponsor in casa Inter inizia a diventare sempre più fastidioso. Il club nerazzurro dovrà infatti sciogliere questo nodo al più presto, a causa delle inadempienze da parte di DigitalBits per i pagamenti di luglio e ottobre. Anche a causa dei riflessi negativi che hanno inciso sull’outlook negativo e che potrebbero portare al declassamento del bond dello scorso gennaio, entro gennaio 2023 dovrà essere presa una scelta forte.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul tavolo in questo momento ci sono quattro diverse ipotesi. La prima è quella preferita dal club nerazzurro e al tempo stesso la più complicata, vale a dire sostituire DigitalBits con un nuovo marchio che riesca a garantire le stesse cifre. La seconda è quella di togliere il nome di Digitalbits e lasciare lo spazio vuoto, come già accaduto con le squadre giovanili e quella femminile. La terza sostituirlo con un logo benefico, mentre la quarta andare avanti con lo stesso sponsor sperando di poter incassare prima o poi le cifre pattuite.