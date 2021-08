VIDEO – E’ Tucu-mania! Il day after Verona-Inter 1-3 – INTER NEWS

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter

L'appuntamento con la consueta diretta delle 19.30 non può che essere dedicato a Verona-Inter e al giorno successivo alla vittoria dei nerazzurri che fanno due su due in campionato e che scoprono un Joaquin Correa già in vena di gol e di colpi decisivi. E poi, ovviamente, il mercato: pochi giorni alla chiusura, c'è tempo per le ultime cartucce? Questo e altro nell'appuntamento sui social di Passione Inter: seguici e commenta con noi tutte le novità dal mondo nerazzurro!