Inter, nuovo infortunio in Nazionale: salta Italia-Turchia

Nuovo stop nella Nazionale di Luciano Spalletti dopo gli ultimi forfait ufficiali di Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini. Un altro interista ha riportato un infortunio che lo costringerà a rimanere fuori dall’amichevole in programma questa sera al Dall’Ara di Bologna tra Italia e Turchia.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella non sarà a disposizione della Nazionale Italiana per un leggero affaticamento muscolare. Il centrocampista e vice capitano dell’Inter, che a breve diventerà papà per la quarta volta, si è sottoposto ad esami strumentali che per fortuna non hanno evidenziato nulla di serio.

Per ragioni precauzionali, però, Barella verrà tenuto a riposo da Spalletti per questa sera.