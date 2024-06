L’Aston Villa guarda all’Inter per il colpo Champions: “30 milioni”

Uno dei dossier aperti sul tavolo dell’Inter è sicuramente il rinnovo di Denzel Dumfries. L’olandese è in scadenza di contratto nel 2025 e il rinnovo non sembra un’opzione attualmente. Ecco perché il giocatore potrebbe anche fare le valigie e salutare i nerazzurri, con la sua cessione utile per finanziare il mercato in entrata.

Come riportato da Tuttosport, l’Aston Villa sembra intenzionato a fare sul serio per l’esterno, per regalarsi un colpo da Champions League. Il direttore sportivo Monchi, infatti, avrebbe già contattato l’agente del giocatore. Tuttavia, lo scoglio da superare rimane la richiesta economica dell’Inter: non meno di 30 milioni di euro.

I nerazzurri attendono gli Europei e non scenderanno da questa cifra, consapevoli che in caso di cessione servirà poi trovare un sostituto all’altezza. Ecco perché, sempre secondo il quotidiano torinese, potrebbe essere presa in considerazione anche l’idea di trattenere il giocatore fino alla scadenza del suo contratto se non arrivassero offerte all’altezza.