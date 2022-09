Inter, il nuovo sponsor potrebbe essere un ente benefico

L'Inter, che avrebbe posto come deadline per la decisione finale la ripresa del campionato a gennaio, ha già iniziato da tempo a sondare il terreno per trovare altri partner. Tuttavia trovare un accordo per un nuovo main sponsor a metà stagione non è affatto semplice: solitamente è qualcosa che richiede un anno di tempo, non pochi mesi. Secondo Corriere dello Sport sarebbero 3-4 comunque le piste interessanti già trovate dal club. Tuttavia nessuna sembrerebbe praticabile in tempi brevissimi. Ecco perché, sempre secondo il quotidiano, alla ripresa della Serie A dopo il Mondiale l'Inter avrebbe due strade percorribili.