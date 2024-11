Inter, nuovo stop per infortunio: “Non convocato contro il Venezia”

L’Inter dovrà fare ancora a meno di Kristjan Asllani nella partita di domani sera contro il Venezia. Il centrocampista albanese si era fermato per infortunio alla vigilia della trasferta contro la Roma a causa di una distorsione al collaterale, rimanendo fuori anche contro lo Young Boys.

L’ex Empoli era poi tornato fra i convocati contro Juventus ed Empoli, complice anche l’assenza di Hakan Calhanoglu rimanendo però in panchina per tutti i match e mostrando un vistoso tutore nel riscaldamento.

Adesso Simone Inzaghi ha deciso di non correre rischi e Asllani sarà fuori dai convocati contro il Venezia, visto che Calhanoglu tornerà in panchina per l’occasione e non c’è più motivo di forzare il rientro dell’albanese. Lo riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport sul suo profilo X.