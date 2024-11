Nuovo stop Asllani: quando torna in campo con l’Inter

Continua il momento complicato di Kristjan Asllani. Il centrocampista dell’Inter non è mai potuto scendere in campo da dopo la sosta per le nazionali, a causa di una botta al ginocchio patita prima della sfida con la Roma. E ora che sembrava essere pronto al rientro, si è dovuto fermare di nuovo.

Asllani, infatti, non è stato convocato per la sfida contro il Venezia, dopo che era già tornato in panchina contro Juventus ed Empoli. Ciò era stato possibile solo grazie a un’infiltrazione, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Ieri, invece, il ginocchio non ha retto e Asllani ha dovuto fermarsi nuovamente. Una scelta precauzionale, che priverà ancora l’Inter di lui, con l’obiettivo di tornare a disposizione per le prossime due supersfide contro Arsenal e Napoli. Le ultime prima della nuova sosta per le nazionali. Le sue condizioni, però, andranno valutate nei prossimi giorni.