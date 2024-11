Ombra Milan su Maldini all’Inter: doppia clausola sul contratto

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza dell’interesse dell’Inter per Daniel Maldini del Monza. Un profilo gradito alla dirigenza e a Okatree, il cui arrivo farebbe scalpore per il suo cognome, legato storicamente al Milan. L’ombra dei rossoneri sulla trattativa, però, si manifesta anche in modo più concreto.

Come riportato da Sky Sport, nel contratto di Maldini ci sarebbe una percentuale sulla futura rivendita a favore del Milan del 50%. Nell’accordo, inoltre, sarebbero presenti due clausole rescissorie: una da 12 milioni di euro per i club italiani e un’altra da 15 milioni per quelli stranieri.

Al tempo stesso, però, i rossoneri non dovrebbero avere alcuna prelazione per un’eventuale riacquisto di Maldini o il diritto di pareggiare eventuali offerte di riprendersi così il cartellino del giocatore.