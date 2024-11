BLITZ a gennaio per anticipare l’Inter: “Nuovo incontro tra 10 giorni”

L’avvento di Oaktree nel mondo Inter ha portato un vento di novità per quanto riguarda le strategie di mercato per il futuro. La nuova proprietà ha delle linee guida abbastanza chiare per quanto riguarda i profili sui quali investire. Ecco perché la dirigenza nerazzurra si sta muovendo per diversi nomi giovani e anche italiani.

Tra questi c’è Nicolò Bertola, classe 2003 attualmente allo Spezia in Serie B, per il quale l’Inter avrebbe già avviato i contatti da tempo. Il difensore è in scadenza di contratto e ha da poco rifiutato una nuova offerta, con un nuovo incontro che dovrebbe tenersi tra 10 giorni. Per questo motivo il club ligure sarebbe disposto ad accettare un’offerta per lui a gennaio, in modo da non perderlo a zero.

La dirigenza interista, però, potrebbe essere battuta sul tempo dal Torino. Come riporta Tuttosport, Bertola è seguito da tempo anche dal club granata, che sarebbe pronto a un blitz a gennaio per convincere lo Spezia a cederlo per un milione di euro.