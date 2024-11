Nonostante le sfide con Arsenal e Napoli alle porte, Inzaghi non vuole sottovalutare l’impegno dell’Inter contro il Venezia ed è pronto a schierare una formazione con un turnover abbastanza ridotto. Nella gara di stasera, peraltro, il tecnico ritroverà in panchina due elementi centrali della rosa: Calhanoglu e Acerbi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha pronto un piano per il rientro di entrambi, con l’obiettivo di averli in campo da titolari sia per la sfida di Champions League che per lo scontro diretto di domenica prossima.

Entrambi dovrebbero partire dalla panchina contro il Venezia, anche se nella giornata di ieri Inzaghi avrebbe alternato Calhanoglu e Zielinski nelle prove di formazione per la gara di San Siro. Possibile, dunque, una scelta a sorpresa, con il turco di nuovo in campo dal primo minuto. Per Acerbi, invece, possibile un ingresso a gara in corso.