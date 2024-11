Valutazione da 200 milioni per San Siro: ora Inter e Milan incontrano Sala

Passo in avanti importante per il futuro di San Siro, come annunciato dal sindaco di Milano. Beppe Sala, infatti, ha confermato che l’Agenzia delle Entrate ha inviato la sua valutazione dell’impianto e delle aree circostanti. Non è stata rivelata la cifra ufficiale, ma come scrive La Gazzetta dello Sport dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di euro.

A questo punto, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni un confronto con Inter e Milan, in merito al dossier del nuovo San Siro. Secondo la Rosea, l’icontro dovrebbe arrivare entro 48 ore. La valutazione sarebbe giudicata con favore dai nerazzurri, meno dal club rossonero, che non sembra intenzionato ad abbadonare l’ipotesi San Donato, per il quale ha già acquistato il terreno.