CdS – Inter, il passaggio agli ottavi vale 12 milioni. Ecco quanto ha già incassato in questa Champions

Si potrebbe dire che la partita di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk rappresenta una delle tappe più importanti del club nerazzurro degli ultimi anni, seconda solo alla finale di Europa League persa lo scorso agosto contro il Siviglia. Ecco, una sfida decisiva che troppo spesso nelle ultime due edizioni della massima competizione europea la formazione interista ha steccato, ma che mai come quest’anno dovrà necessariamente cercare di portare a casa incrociando le dita per un risultato favorevole anche da Madrid.

Il club nerazzurro ha infatti bisogno di approdare agli ottavi almeno per due diverse ragioni. La prima riguarda la crescita di una squadra che mai come adesso ha raggiunto un livello molto alto di maturità e che ha bisogno di fare uno step ulteriore in avanti per potersi davvero confrontare con le big d’Europa agli ottavi di finale. Ma c’è un’altra ragione, sicuramente meno nobile, ma altrettanto importante in un anno molto complicato per qualsiasi società in termini economici a causa del Covid-19.

Vincere, o meglio, passare agli ottavi di finale, secondo il Corriere dello Sport garantirebbe nelle casse dell’Inter ben 12 milioni di euro: 2,7 derivati dalla vittoria sullo Shakhtar, più ulteriori 9,5 in caso di qualificazione, Fino a questo momento, invece, il club nerazzurro ha incassato quasi 40 milioni di euro dalla partecipazione al group stage, di cui 15,2 più 4,5 per i risultati ottenuti ed altri 19,8 milioni legati ai piazzamenti nel decennio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<