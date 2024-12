Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Parma, gara della 15a giornata di Serie A vinta in modo netto dai nerazzurri, Simone Inzaghi ha commentato il successo e la prestazione della sua squadra.

Queste le sue parole:

GOL THURAM – “La rete di Thuram? Fine primo tempo glielo avevamo detto io e i miei assistenti, perché attaccava il primo palo. Al di là di questo gol, che ha chiuso la gara, molto bravi i ragazzi, perché il Parma è un’ottima squadra che in trasferta aveva perso solo a Napoli. L’abbiamo interpretata bene e sono soddisfatto”.

PRESTAZIONE – “I due gol di Dimarco e Barella sono stati due grandi gol. Poi Lautaro deve continuare a lavorare come ha fatto. Ha fatto un ripiegamento al 90esimo che è un ottimo segnale da capitano. Sono contento della prestazione e mi dispiace che non sia riuscito a segnare. L’unico rammarico è aver preso quel gol che la squadra non meritava, per l’attenzione e la concentrazione messa in campo”.

DARMIAN – “Con Darmian stavamo parlando dell’autogol. Era arrabiato perché è un perfezionista. Però l’errore è a monte e probabilmente lui è il meno colpevole di tutti in quell’azione”.

BARELLA – “Barella nei miei 3 anni ha fatto ottime stagioni, ma l’anno scorso, quella con meno gol, per me è quella dove è andato meglio”.

MONDIALE – “Chiaramente cercheremo di fare il massimo. Il pensiero guardando il sorteggio è stato cosa hanno fatto questi ragazzi in questi 3 anni e mezzo, perché erano 10 anni che non andavamo agli ottavi di Champions League e aver portato l’Inter al Mondiale per Club è una grande soddisfazione da condividere con staff, società e giocatori. Abbiamo fatto una finale, due ottavi e probabilmente faremo un bel percorso anche quest’anno. Vedere dove siamo arrivati è motivo di grande soddisfazione ed è il premio per il lavoro”.

CORREA – “Correa sta molto bene, sta lavorando bene e a parere mio è tornato il giocatore che tutti conosciamo. Deve continuare così. La concorrenza è tanta, perché anche Arnautovic e Taremi meritavano di entrare. Poteva entrare un altro, ma ho fatto fare l’ultimo pezzo di partita a Lautaro perché volevo trovasse il gol”.