Inter-Parma, Liverani (Sky): “C’è rammarico, ma grande cuore della mia squadra”

Finisce 2-2 all’ultimo respiro con la rete del pareggio di Ivan Perisic il secondo anticipo della 6^ giornata di Serie A tra Inter e Parma. I nerazzurri dominano il match come succede troppo spesso in questo periodo fanno fatica a concretizzare le tante occasioni e rischiano addirittura di non portare a casa nemmeno un punto.

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Parma Fabio Liverani ha analizzato così il match, come riportato da Parmalive.com: “C’è un po’ di rammarico, ma noi abbiamo fatto la partita che in questo momento potevamo fare. L’abbiamo fatta con grande cuore e sacrificio, e poi con due giocate di qualità. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tante per poter lavorare con continuità con tutta la squadra. Speriamo che questo periodo passi in fretta”.

CAMBIO MODULO – “Non volevo lasciare l’uno contro uno centrale, non avevamo la certezza circa l’assenza di Lukaku. Abbiamo lavorato tra giovedì e venerdì su questo modulo, e poi abbiamo perso due difensori centrali nella notte tra venerdì e sabato”.