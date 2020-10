Inter-Parma, le probabili formazioni: Perisic in attacco, si rivede Gagliardini. Difesa inedita

L’Inter di Antonio Conte riprende il proprio cammino in campionato. Lo farà questo pomeriggio ospitando a San Siro il Parma senza Romelu Lukaku, fermato da un affaticamento muscolare. Conte, che dovrà fare a meno anche dell’acciaccato Sanchez, è intenzionato a proporre Ivan Perisic in attacco al fianco di Lautaro Martinez.

Il croato è infatti in vantaggio su Pinamonti per una maglia da titolare. Alle loro spalle agirà sulla trequarti Christian Eriksen. A centrocampo possibile turno di riposo per Vidal con il ritorno in campo di Gagliardini al fianco di Barella. Darmian e Hakimi sulle fasce, difesa inedita con De Vrij, Ranocchia e Kolarov davanti a capitan Handanovic.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<