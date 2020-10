Tra l’Inter e il Real c’è il tabù Parma: il successo a San Siro manca dal 2013. E che male dagli ex

Da quando è tornato in Serie A, ovvero dalla stagione 2018/2019, il Parma a San Siro ha sempre rovinato i piani dell’Inter. Nei due precedenti, giocati sempre di sabato come il match in programma nel prossimo weekend a San Siro, i protagonisti sono stati due ex nerazzurri.

Chiedere a Spalletti, sconfitto in casa per 0-1 due stagioni fa dall’eurogol di Dimarco. Chiedere a Conte, fermato nello scorso campionato sul 2-2 da un ottimo Parma e da uno straripante Karamoh.

Ma non solo perché l’Inter non vince a San Siro contro i gialloblù addirittura dal 2013, negli ultimi 4 incontri il bottino è di tre pareggi e una sconfitta. A chiudere il cerchio dei precedenti infatti è il 3-3 dell’8 dicembre 2013 con Mazzarri e l’1-1 del 4 aprile 2015 con Mancini. L’ultima vittoria nerazzurra a San Siro contro il Parma è datata 13 aprile 2013 e porta la firma di Tommaso Rocchi.

