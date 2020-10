TS – Inter, per Lautaro è una ‘crisi da sovraccarico’: il Toro ha le batterie scariche?

Reduce da due partite in cui è finito tra i peggiori in campo, Lautaro Martinez deve cercare di ritrovare sé stesso. Il bomber argentino, che tanto bene era partito con tre gol nelle prime tre partite di campionato, arriva ora da una pessima partita disputata contro il Genoa, a cui è seguita una prestazione altrettanto negativa in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo Tuttosport, però, il Toro sta vivendo una vera e propria ‘crisi da sovraccarico’.

45 minuti ottimi contro il Milan, altrettanti contro il Borussia M, fino a due partite complessivamente negative contro Genoa e Shakhtar. Lautaro sta tirando la carretta ormai da settimane, complice una stagione compressa negli impegni a cui si uniscono le partite della nazionale. Forse, per ritrovare il vero Toro, sarebbe sufficiente solo un po’ di riposo…

