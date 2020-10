Verso Inter-Parma: info e orario della conferenza stampa di Antonio Conte

Dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter di Antonio Conte si prepara a tornare in campo anche in campionato, dove invece è reduce da una buona vittoria ottenuta per 0-2 in casa del Genoa. Sabato alle ore 18 a San Siro arriva il Parma, che viene invece da un pareggio per 2-2 contro lo Spezia ed una vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro il Pescara.

Come comunicato dal club sul suo sito ufficiale, Antonio Conte domani alle 14:00 risponderà alle domande dei giornalisti collegati nella consueta conferenza stampa. Le parole del mister potranno essere seguite in diretta su Inter TV, sui canali digitali del club e – come sempre – su Passioneinter.com.

