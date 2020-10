Prestigio e soldi: Inter, gli ottavi di Champions League sono troppo importanti. L’impatto sul bilancio

Il doppio scontro diretto, in programma nelle prossime due giornate di Champions League, contro il Real Madrid diventa un appuntamento cruciale da non fallire per le sorti della campagna europea dell’Inter.

Sia per una questione di prestigio ma soprattutto per una questione economica. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, passare il turno e qualificarsi agli ottavi di finale permetterebbe all’Inter di incassare introiti economici che sarebbero già superiori a quelli raggiunti con l’approdo finale di Europa League nella passata stagione. Una necessità ancor più urgente vista la crisi legata all’emergenza coronavirus.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<