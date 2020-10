Ipotesi lockdown a Milano, Galli: “Inter e Milan andrebbero in bolla per 3 settimane”

Ipotesi lockdown per Milano. Il professor Massimo Galli, virologo capo del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo per parlare anche delle possibili ripercussioni che la scelta avrebbe su Inter e Milan.

Ecco le sue parole: “La creazione di bolle per le aree sottoposte al lockdown potrebbe creare un provvedimento che consenta di continuare a far giocare Napoli, Inter e Milan: può essere una bolla di 3 settimane, anche di un mese, non fino al termine della stagione”.

