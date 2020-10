Alaba-Bayern Monaco, rinnovo ancora lontano. Inter e Juve osservano, ma si inserisce il Liverpool

La rottura del legamento crociato subita da Virgil van Dijk inqueta il Liverpool. Il club inglese ha perso il suo totem difensivo a stagione appena iniziata, motivo per cui si starebbe guardando intorno per trovare un sostituto all’altezza. In questo senso, secondo alcune voci provenienti dalla Germania e rilanciate poi anche dall’Inghilterra, i Reds avrebbero iniziato a monitorare la trattativa per il rinnovo di contratto tra David Alaba e il Bayern Monaco.

L’austriaco, infatti, continua a non trovare l’accordo per il prolungamento con il club, tanto da aver attirato l’attenzione di diversi club europei. Inter e Juventus lo seguono dall’Italia, ma il Liverpool potrebbe anticipare il colpo di mercato a gennaio, sfruttando il prezzo ridotto causa scadenza imminente del contratto.

