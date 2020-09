Piccinini: “Eriksen? Sembra non rientrare nei progetti di Conte, che peccato! L’Inter ora è competititva”

Sandro Piccinini ha debuttato ieri sera come opinionista in Sky Calcio Club. Il noto giornalista ha parlato anche di Inter, soffermandosi con particolare attenzione sul ruolo di Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Eriksen sembra non rientrare nei progetti di Conte. E’ un peccato non riuscire a trovare il modo per impiegarlo, rimane un giocatore di grandi qualità. Ad oggi nella rosa dell’Inter c’è troppa abbondanza, non possono rimanere tutti”.

La forza della squadra: “La società ha fatto di tutto per accontentare Conte, a partire dall’investimento su Lukaku. La squadra creata è molto competitiva”.

Lo sfogo di Conte: “La sua critica andava in un’altra direzione, poi nell’incontro di Villa Bellini si è trovato un accordo. La società ha mostrato grande maturità. Conte parlava di protezione, ci sarà qualcosa che non sappiamo”.

