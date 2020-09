CM.com – Inter-Sampdoria, accordo raggiunto per Candreva: le cifre dell’affare. Si aspetta l’ok del giocatore

Antonio Candreva è vicino a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Come riportato da Calciomercato.com la Sampdoria al momento resta in pole per l’esterno nerazzurro, come confermato anche dal ds blucerchiato Osti nel pre-partita della sfida contro la Juventus.

L’Inter avrebbe già un’intesa di massima con la Samp per la cessione: l’accordo si aggira sui 2,5 milioni di euro per il cartellino di Candreva, entrato nel suo ultimo anno di contratto. I nerazzurri risparmierebbero in questo modo circa 6 milioni lordi di ingaggio, monetizzando per quanto possibile la sua partenza

La Sampdoria attende in queste ore una risposta. All’ex Lazio è stato offerto un contratto importante, un triennale da quasi 1,5 milioni di euro a stagione. L’ultima parola spetta al giocatore.

