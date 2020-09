Sky – Visita speciale ad Appiano: Vidal saluta Conte e compagni. Domani primo allenamento

Primo blitz ad Appiano di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, dopo aver completato nella mattinata le visite mediche, si è recato alla Pinetina per salutare il gruppo nerazzurro e tecnico Antonio Conte.

Come riportato da Sky Sport, quella del cileno è stata una visita veloce prima del ritorno a Milano . Nel pomeriggio l’ormai ex Barcellona è atteso in sede per la firma del contratto. Domani invece è previsto il suo primo allenamento in nerazzurro.

