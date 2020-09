Mercato – Inter, Ferrero in arrivo a Milano: Sampdoria pronta a chiudere per Candreva

Novità importanti per il calciomercato nerazzurro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è in arrivo a Milano in queste ore per cercare di definire l’acquisto di Candreva dall’Inter.

La dirigenza nerazzurra avrebbe dato già via libera alla cessione del suo esterno, la Sampdoria ora è pronto ad affondare il colpo. Sul piatto pronto un triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Si attende solo il sì del giocatore.

